***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 21:37
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında,
Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı Radar Programları Direktörü olarak görev yapan Mustafa YAMAN'ın Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı Radar Sistem Mühendisliği Direktörü olarak görev yapan Mustafa AKKUL'un Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Prof.Dr. Mehmet ÇELİK'in Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Ahmet AKYOL'un Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Taha YÜCEL'in Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak
01 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla görev yapmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039855
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,6280
18:0517,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5765
En Düşük
17,4778
18:05973,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,35
|Açılış
|: 973,21
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.295.154
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.977
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.829.319
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.690.561
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|1.015.272
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.677.493
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.860.056
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.998.896
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.232.574
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.253.125
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5757
|16,6876
|% 0,03
|
|Euro
|17,4299
|17,5598
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,2130
|20,3144
|% -0,02
|
|Frank
|17,3101
|17,4143
|% 0,54
|
|Riyal
|4,4198
|4,4419
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|0,03
|
|Altın Gr.
|974
|974
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.482
|6.636
|44,00
|
|Yarım
|3.177
|3.246
|22,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.622
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,90
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de