***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında,Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı Radar Programları Direktörü olarak görev yapan Mustafa YAMAN'ın Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı Genel Müdür Yardımcılığı Radar Sistem Mühendisliği Direktörü olarak görev yapan Mustafa AKKUL'un Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Prof.Dr. Mehmet ÇELİK'in Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Ahmet AKYOL'un Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Taha YÜCEL'in Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak01 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla görev yapmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039855BIST