***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 09:44
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimizin Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052210
BIST
10:052.730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.729
10:0517,9709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0614
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9709
En Düşük
17,8915
10:0518,3992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:051.034,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.034,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:03
|OBASE
|13,97
|2.055.238
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|6.962.180
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|25.832.895
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,06
|65.354.137
|% 9,69
|
|YEOTK
|26,02
|37.372.996
|% 7,97
|
|SNGYO
|4,49
|4.647.168
|% -9,84
|
|ASUZU
|311,10
|4.062.277
|% -5,73
|
|YAYLA
|4,74
|705.528
|% -5,58
|
|KZBGY
|44,62
|2.028.231
|% -4,21
|
|TMSN
|57,20
|5.813.732
|% -3,78
|
|THYAO
|55,45
|213.239.216
|% 0,27
|
|HEKTS
|39,28
|120.114.054
|% 2,72
|
|SISE
|23,90
|116.541.507
|% 0,59
|
|KRDMD
|11,11
|102.658.832
|% -1,59
|
|TSKB
|3,09
|91.914.878
|% -0,64
|
|TSKB
|3,09
|91.914.878
|% -0,64
|
|SKBNK
|2,05
|53.110.269
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,53
|25.187.854
|% 2,68
|
|YKBNK
|5,06
|71.891.754
|% 0,00
|
|ODAS
|4,16
|46.107.190
|% 0,97
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9574
|17,9658
|% 0,31
|
|Euro
|18,3845
|18,4012
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,7842
|21,8935
|% 0,30
|
|Frank
|18,6978
|18,8104
|% 0,08
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.367
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|0,67
|