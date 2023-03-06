***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2023 18:32
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih GÜÇLÜ'nün emekli olması nedeniyle ASELSAN'da Finans Direktörü olarak görev yapan Yunus POYRAZ'ın 6 Mart 2023 itibarıyla Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120610
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.428
En Düşük
5.222
18:0518,9014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9533
En Düşük
18,8123
18:0520,1924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0199
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3097
En Düşük
20,0406
18:051.119,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.119,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8509
|18,8931
|% -0,01
|
|Euro
|20,1122
|20,2089
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6168
|22,7302
|% -0,12
|
|Frank
|20,1855
|20,3071
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0131
|5,0382
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.592
|7.668
|-11,00
|
|Yarım
|3.709
|3.752
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.876
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DURDO
Yüzde 7.98 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 024 adet işlem
-
17:57NTGAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 586 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 196, 2 artarak (% 3.42 ) 5, 929
-
17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
-
17:56GARAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 862, 316 adet işlem