***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih GÜÇLÜ'nün emekli olması nedeniyle ASELSAN'da Finans Direktörü olarak görev yapan Yunus POYRAZ'ın 6 Mart 2023 itibarıyla Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120610BIST