***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2023 22:47
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.04.2023 tarihli toplantısında
- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk GÖRGÜN'ün, Başkan Vekilliği'ne Alpaslan KAVAKLIOĞLU'nun seçilmesine,
- Murahhas Aza olarak Yavuz ÇELİK ve Mustafa Murat ŞEKER'in seçilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141481
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
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|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
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|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
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|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
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|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
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|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
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|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
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|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
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|YAYLA
|5,38
|194.218.333
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|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
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|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
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|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
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|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
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|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
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|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
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|EKGYO
|6,23
|772.704.495
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|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
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|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
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|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
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|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,4178
|19,4241
|% 0,00
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|Euro
|21,4364
|21,4604
|% 0,69
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|Sterlin
|24,1374
|24,2585
|% 0,43
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|Frank
|21,7008
|21,8316
|% 0,06
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|Riyal
|5,1614
|5,1873
|% -0,03
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-8,34
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|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,42
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|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.092
|9.293
|4,00
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|Yarım
|4.438
|4.537
|2,00
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|Çeyrek
|2.226
|2.286
|5,00
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|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|15,52
|15,53
|-0,10
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|B. Petrol
|77,68
|77,68
|-2,91
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