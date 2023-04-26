***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2023 22:51
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.04.2023 tarihli toplantısında
- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Nurşen SARI (Bşk.), İbrahim ÖZKOL (Üye) ve Turan EROL'un (Üye) seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak İbrahim ÖZKOL (Bşk.), Yavuz ÇELİK (Üye), Salih KUL (Üye) ve Mustafa Murat ŞEKER'in (Üye) seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine,
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Turan EROL (Bşk.), Salih KUL (Üye) ve Yavuz ÇELİK'in (Üye) seçilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141482
BIST
18:054.784
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
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|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
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|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
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|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
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|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
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|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
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|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
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|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
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|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
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|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
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|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
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|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
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|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
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|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
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|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,4178
|19,4241
|% 0,00
|
|Euro
|21,4364
|21,4604
|% 0,69
|
|Sterlin
|24,1374
|24,2585
|% 0,43
|
|Frank
|21,7008
|21,8316
|% 0,06
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|Riyal
|5,1614
|5,1873
|% -0,03
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-8,34
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|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.092
|9.293
|4,00
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|Yarım
|4.438
|4.537
|2,00
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|Çeyrek
|2.226
|2.286
|5,00
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|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|15,52
|15,53
|-0,10
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|B. Petrol
|77,68
|77,68
|-2,91
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