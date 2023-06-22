***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Savunma Sanayii Başkanı olarak atanması nedeniyle Genel Müdürlük görevinden ayrılan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN'ün yerine, Yönetim Kurulu kararı ile Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet AKYOL Genel Müdür olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161414BIST