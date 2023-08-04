***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 12:20
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimizin Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi 05.08.2023 tarihinden geçerli olacak şekilde 1 (bir) yıl süreyle yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180650
BIST
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12:197.281
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 59,57
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:1926,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0476
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:1929,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0212
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:191.678,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.678,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:17
|RAYSG
|43,56
|31.833.774
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|642.570.421
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.504.007
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.429.613
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|373.971.719
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.667
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.073.509
|% -9,94
|
|AKSUE
|41,20
|77.124.819
|% -7,42
|
|ASTOR
|115,30
|3.840.731.349
|% 1,86
|
|THYAO
|236,40
|2.590.347.146
|% 0,60
|
|KONTR
|248,70
|2.440.810.417
|% -1,19
|
|EKGYO
|8,89
|2.149.307.445
|% 0,34
|
|SMRTG
|85,85
|2.048.943.880
|% 2,57
|
|EKGYO
|8,89
|2.149.307.445
|% 0,34
|
|CEMAS
|3,22
|369.631.357
|% 3,21
|
|FZLGY
|15,13
|1.446.903.236
|% 5,73
|
|YKBNK
|14,12
|889.319.035
|% 0,43
|
|ZOREN
|4,30
|238.840.382
|% -0,46
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9554
|27,0173
|% 0,26
|
|Euro
|29,5353
|29,5440
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,1845
|34,3559
|% 0,09
|
|Frank
|30,6294
|30,8140
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1731
|7,2091
|% 0,13
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,57
|
|Cumhuriyet
|11.195
|11.364
|-12,00
|
|Tam
|10.949
|11.029
|-75,00
|
|Yarım
|5.479
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,51
|85,51
|0,37
|