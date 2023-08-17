***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda ASELSAN Middle East, Ürdün Genel Müdürü Özgür Taylan SARI ASELSAN İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186757BIST