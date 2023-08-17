***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2023 20:36
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda ASELSAN Middle East, Ürdün Genel Müdürü Özgür Taylan SARI ASELSAN İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186757
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0528
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,4826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0457
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.643,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.642,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0900
|27,0958
|% 0,20
|
|Euro
|29,4551
|29,4826
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,3944
|34,5669
|% 0,10
|
|Frank
|30,6774
|30,8622
|% 0,11
|
|Riyal
|7,2024
|7,2385
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.012
|11.102
|-22,00
|
|Yarım
|5.523
|5.576
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.788
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,71
|0,18
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem