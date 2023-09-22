***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2023 19:11
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2023 tarihli toplantısında
- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ercümend ARVAS'ın, Başkan Vekilliği'ne Alpaslan KAVAKLIOĞLU'nun seçilmesine,
- Murahhas Aza olarak Yavuz ÇELİK ve Mustafa Murat ŞEKER'in seçilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196956
BIST
'
18:058.039
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 38,72
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
18:0527,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0456
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1740
En Düşük
27,0615
18:0528,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0784
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
18:051.683,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.683,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.685,02
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOKNR
|30,80
|702.160.731
|% 10,00
|
|FONET
|20,68
|68.999.151
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.922.776
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TETMT
|2.145,00
|58.305.037
|% 10,00
|
|SUMAS
|234,00
|1.061.190
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.718.231.804
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,00
|90.519.820
|% -9,75
|
|AYCES
|408,00
|53.564.107
|% -9,11
|
|MTRYO
|7,51
|5.862.331
|% -8,41
|
|TUPRS
|154,10
|9.959.440.426
|% 4,26
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ASTOR
|139,40
|7.772.116.306
|% -0,78
|
|THYAO
|226,10
|6.577.945.587
|% -2,79
|
|EREGL
|43,28
|6.454.630.569
|% 3,69
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ZOREN
|4,87
|1.783.860.436
|% 2,96
|
|YKBNK
|16,80
|4.246.395.316
|% -1,18
|
|KATMR
|2,26
|467.759.704
|% 9,71
|
|SKBNK
|5,58
|1.065.656.245
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1616
|27,1673
|% 0,17
|
|Euro
|28,9620
|28,9844
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,1938
|33,3602
|% -0,15
|
|Frank
|29,8567
|30,0366
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2203
|7,2565
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|8,96
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.115
|11.217
|27,00
|
|Yarım
|5.575
|5.632
|14,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,58
|20,60
|0,18
|
|B. Petrol
|92,95
|92,95
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 633, 467 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 68 kaybederek (% -0.06 ) 8, 425
-
17:57XU100
Endeks 8, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 122, 301.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde 4.05 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 122 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde 7.28 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 152 adet işlem