***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2023 19:11
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2023 tarihli toplantısında
- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Ebru TÜMER (Bşk.), İsmail ARI (Üye) ve Salih KUL'un (Üye) seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak İsmail ARI (Bşk.), Ahmet YOZGATLIGİL (Üye) ve Mustafa Murat ŞEKER'in (Üye) seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine,
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Salih KUL (Bşk.), ve Bekir BAYRAKDAR (Üye) seçilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196957
BIST