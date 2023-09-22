***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2023 tarihli toplantısında- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Ebru TÜMER (Bşk.), İsmail ARI (Üye) ve Salih KUL'un (Üye) seçilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak İsmail ARI (Bşk.), Ahmet YOZGATLIGİL (Üye) ve Mustafa Murat ŞEKER'in (Üye) seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine,- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Salih KUL (Bşk.), ve Bekir BAYRAKDAR (Üye) seçilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196957BIST