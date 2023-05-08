***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.05.2023 17:51
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.280.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.560.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 1.210.909.090,908 1.210.909.090,908 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 Nâma
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 1.069.090.909,092 1.069.090.909,092 100,00000 B Grubu B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.280.000.000 2.280.000.000,000 100,00000
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.05.2023 tarihli toplantısında 26.04.2023 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %100'ü oranında bedelsiz payın, pay sahiplerimize temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda
Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasına uygun olarak Şirketimizin 10.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirketimizin 2.280.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak 2.280.000.000-TL'lik artış ile 4.560.000.000-TL'ye yükseltilmesine, Artırılacak 2.280.000.000-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1.210.909.090,908-TL nominal değerli (A) grubu ve 1.069.090.909,092-TL nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına,
Konu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148169
BIST