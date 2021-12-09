***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.12.2021 18:15
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALUK GÖRGÜN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SASAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ASOSYE ÜYESİ, GEBZE TEKNİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ
MEHMET FATİH GÜÇLÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAYRAM GENÇCAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. DENİZ AŞIRI YABANCI ŞİRKETİ DİREKTÖRLER KURULU ÜYESİ (ASELSAN KIBRIS)
MUSTAFA KAVAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLP YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TİM (TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ) DELEGESİ
BEHCET KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
OĞUZ ŞENER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, MİKROELEKTRONİK MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI
MEHMET ÇELİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis YÖNETİM KURULU DANIŞMANI, EĞİTİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK, PROJE TEKNİK YÖNETİCİLİĞİ YÖK KURUL ÜYESİ, KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ, CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK TEKNOLOJİLERİ POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ, TR EĞİTİM VE TEKNOLOJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İBRAHİM BEKAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis - ASELSANNET MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI, ASELSAN HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU ÜYESİ, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU ÜYESİ, BİLİŞİM VADİSİ TEKNOLOJİ DANIŞMA KOMİSYONU ÜYESİ, İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU ÜYESİ, İTÜ ENERJİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMA KURULU ÜYESİ
SEZAİ ELAGÖZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, YÖNETİM KURULU DANIŞMANI ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜBİTAK AR-GE DESTEK VE SÜREÇ YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ, TÜYAR A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HAVA SAVUNMA YÜRÜTME KURULU ÜYESİ
HAKAN KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen YÖNETİM KURULU DANIŞMANI TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ÜRTEM A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ, ASİL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
OSMAN DEVRİM FİDANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ULAK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU ÜYESİ,INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE), ASSOCIATION OF RECORD FOR BID, PROPOSAL, BUSINESS DEVELOPMENT, CAPTURE AND GRAPHICS PROFESSIONALS (APMP)
NUH YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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