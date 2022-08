***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALUK GÖRGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi IGG Aselsan Integrated Systems LLC Yönetim Kurulu Üyesi, Sasad Yönetim Kurulu Üyesi, BARQ Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi Asosiye Üyesi, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ALPASLAN KAVAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -YAVUZ ÇELİK Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / ÜyeTURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ostim Yatırım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi/Başkan, Denetimden Sorumlu Komite/ÜyeMEHMET FATİH KACIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SALİH KUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / ÜyeİBRAHİM ÖZKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan, Denetimden Sorumlu Komitesi / ÜyeNURŞEN SARI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2021 İcrada Görevli Değil - C Tech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite / BaşkanMUSTAFA MURAT ŞEKER Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 29.06.2021 Değil ara Uzay Havacılık İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHALUK GÖRGÜN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SASAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ASOSİYE ÜYESİ, GEBZE TEKNİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, SAHA İSTANBUL YÖNETİM KURULU ÜYESİMEHMET FATİH GÜÇLÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR ANADOLU MEKTEBİ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİHAKAN KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YÖNETİM KURULU DANIŞMANI OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, ASİL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANINUH YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİTAHA YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ÜRTEMM YÖNETİM KURULU ÜYESİSEZAİ ELAGÖZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, YÖNETİM KURULU DANIŞMANI ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TÜYAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HAVA SAVUNMA YÜRÜTME KURULU ÜYESİOSMAN DEVRİM FİDANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE) ÜYESİ, ASSOCIATION OF RECORD FOR BID, PROPOSAL, BUSINESS DEVELOPMENT, CAPTURE AND GRAPHICS PROFESSIONALS (APMP) ÜYESİMUSTAFA YAMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR -AHMET AKYOL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici - TÜBİTAK SAGE YÖNETİM KURULU ÜYESİ, HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, TÜBİTAK SAVTAG YÖNETİM KURULU ÜYESİ, NATO SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANİZATION SET PANEL ÜYESİMUHAMMET MUSTAFA AKKUL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR -BEHCET KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANIMEHMET ÇELİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen YÖNETİM KURULU DANIŞMANI, EĞİTİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK, PROJE TEKNİK YÖNETİCİLİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK TEKNOLOJİLERİ POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ASLİ ÜYESİ, ASELSANNET MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI, ASELSAN SİVAS HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ