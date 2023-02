***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiASELSAN BAKÜ ŞİRKETİ Haberleşme Cihazları 1.601.978,00 1.601.978,00 AZN 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSANNET ELEKTRONİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. Haberleşme Sistemleri 100.000.000,00 100.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN MALAYSIA SDN. BHD. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri 100,00 100,00 MYR 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. Dış Ticaret İşlemleri 250.000,00 250.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN UKRAINE LLC. Pazarlama ve İş Geliştirme 8.410.730,00 8.410.730,00 UAH 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)MİKROELEKTRONİK ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME TASARIM VE TİCARET LTD.ŞTİ. Elektronik Sanayi / Tümleşik Devre Tasarımı 2.000.000,00 1.700.000,00 TRY 85 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Her nevi silah ve silah sistemlerinin araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri 470.000.000,00 239.700.000,00 TRY 51 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ULAK HABERLEŞME A.Ş. Mobil haberleşme sistemleri ve geniş bant haberleşme cihazlarının tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri 64.000.000,00 32.640.000,00 TRY 51 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. Arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, simülasyon yazılımları olmak üzere araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri. 250.000,00 127.500,00 TRY 51 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)TÜYAR MİKROELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yarı İletken ve Benzeri Teknolojik Mazlemeleri İçeren Mikro ve Nano Boyutlu Aygıtlar 17.462.500,00 8.905.875,00 TRY 51 Bağlı OrtaklıkASELSAN SİVAS HASSAS OPTİK SAN. VE TİC. A.Ş. Görünür Hassas Optik 13.000.000,00 6.500.000,00 TRY 50 İştirakASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. Her Nevi Yarı-İletken ve Benzeri Teknolojik Malzemeleri İçeren Mikro ve Nano Boyutlu Aygıtların Üretimi 33.000.000,00 16.500.000,00 TRY 50 İştirakEHSİM ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK TİCARET A.Ş. Elektronik Harp ve Taktik Komuta Kontrol Sistemleri 250.000,00 125.000,00 TRY 50 İştirakIGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC Uzaktan Komutalı Sistemlerin Üretim/Test/Bakım-Onarım ve Pazarlama Faaliyetleri 20.000.000,00 9.800.000,00 AED 49 İştirakKAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLP Elektronik Cihaz ve Sistemlerin Üretilmesi, Geliştirilmesi ve Bakım-Onarım Faaliyetleri 7.070.000.000,00 3.464.300.000,00 KZT 49 İştirakASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD. Gece Görüş ve Termal Görüntüleme Cihazları 2.500.000,00 1.225.000,00 JOD 49 İştirakBARQ QSTP LLC. Komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemleri. 1.000.000,00 480.000,00 QAR 48 İştirakİSTANBUL FİNANS VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ A.Ş. Finansal teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesi 45.000.000,00 20.000.000,00 TRY 44,44 İştirakDASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Havacılık Teknolojileri 10.000.000,00 4.000.000,00 TRY 40 İştirakTR EĞİTİM VE TEKNOLOJİ A.Ş. İnsan Kaynakları Çalışmaları, Danışmanlık ve Eğitim 7.400.000,00 2.590.000,00 TRY 35 İştirakROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş Füze, Roket ve Güdümlü Mühimmatlar 1.005.841.568,00 149.838.564,00 TRY 14,9 İştirakTEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİM A.Ş. Teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesi 46.000.000,00 6.000.000,00 TRY 13,04 İştirakASPİLSAN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her nevi pil üretimi, elektrikli cihaz ve uçak aküsü üretimi 4.498.740.000,00 4.498.740,00 TRY 1 İştirak