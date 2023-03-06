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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.03.2023 18:33
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Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALUK GÖRGÜN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SASAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ASOSİYE ÜYESİ, GEBZE TEKNİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ, SAHA İSTANBUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TOBB TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS BAŞKANI, İSTANBUL FİNANS VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YUNUS POYRAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR -
HAKAN KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen YÖNETİM KURULU DANIŞMANI OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, ASİL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GEBZE TEKNİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI KURUCUSU
NUH YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TAHA YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ÜRTEMM YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEZAİ ELAGÖZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, YÖNETİM KURULU DANIŞMANI TÜYAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HAVA SAVUNMA YÜRÜTME KURULU ÜYESİ
MUSTAFA YAMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ULAK HABERLEŞME A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AHMET AKYOL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici - TÜBİTAK SAGE YÖNETİM KURULU ÜYESİ, HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, NATO SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANİZATION SET PANEL ÜYESİ, ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUHAMMET MUSTAFA AKKUL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN BİLKENT MİKRONANO A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, MİKROELEKTRONİK MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI
BEHCET KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET ÇELİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen YÖNETİM KURULU DANIŞMANI, EĞİTİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK, PROJE TEKNİK YÖNETİCİLİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ASLİ ÜYESİ, ASELSANNET MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI, ASELSAN SİVAS HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ




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Frank 20,1880 20,3096 % -0,04  
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Tam 7.590 7.667 -12,00  
Yarım 3.708 3.751 -6,00  
Çeyrek 1.854 1.876 -3,00  
Gümüş.Ons 21,04 21,06 0,03  
Gümüş Gr. 12,75 12,76 -0,01  
B. Petrol 86,25 86,25 0,42  
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