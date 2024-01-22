***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.01.2024 15:45
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET AKYOL GENEL MÜDÜR ve GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TÜBİTAK SAGE YÖNETİM KURULU ÜYESİ, NATO SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANİZATION SET PANEL ÜYESİ, ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, SASAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SAHA İSTANBUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TOBB TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS BAŞKANI, SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (SSI) YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İSTANBUL FİNANS VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YUNUS POYRAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR -
MEHMET ARTAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR -
NUH YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TAHA YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ÜRTEMM YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TEKNOHAB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA YAMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ULAK HABERLEŞME A.Ş YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSANNET MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI
MUHAMMET MUSTAFA AKKUL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN BİLKENT MİKRONANO A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, MİKROELEKTRONİK MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI
MEHMET ÇELİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen YÖNETİM KURULU DANIŞMANI, EĞİTİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK, PROJE TEKNİK YÖNETİCİLİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ASLİ ÜYESİ, ASELSANNET MÜDÜRLER KURULU ÜYESİ, ASELSAN SİVAS HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ
ÖZGÜR TAYLAN SARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis MÜDÜR -
MURAT KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR -
ZEKERİYYA ŞAHİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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