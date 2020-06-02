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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.06.2020 18:52
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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/06/2020
Karar Sayısı
1079
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                       FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 02/06/2020
KARAR SAYISI:1079   
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a)   Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile karşılaştırmalı bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 31 Mart 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosu, bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak 2019-31 Mart 2019 dönemi ile karşılaştırmalı 1 Ocak 2020-31 Mart 2020 dönemi konsolide kâr veya zarar tablosu, konsolide ek finansal tablolar, 31 Mart 2020 tarihli dipnotlar ile 31 Mart 2020 tarihinde sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
 
b)   
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu özet konsolide finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)    Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri II, 14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
                                                                                     
Saygılarımızla,
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL                      Prof. Dr. Ercümend ARVAS                     Prof. Dr. Mehmet ARIK
  Denetimden Sorumlu                             Denetimden Sorumlu                           Denetimden Sorumlu          
        Komite Başkanı                                          Komite Üyesi                                           Komite Üyesi
 
 
 
Mehmet Fatih GÜÇLÜ
        Mali Yönetim
Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848637


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