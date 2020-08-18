***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2020Karar Sayısı1085Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 18/08/2020KARAR SAYISI: 1085SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERİ II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa)Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile karşılaştırmalı bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosu, bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 dönemi ile karşılaştırmalı 1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 dönemi konsolide kâr veya zarar tablosu, konsolide ek finansal tablolar, 30 Haziran 2020 tarihli dipnotlar ile 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu özet konsolide finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri II, 14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Prof. Dr. İbrahim ÖZKOLProf. Dr. Ercümend ARVASProf. Dr. Turan EROLDenetimden SorumluDenetimden SorumluDenetimden SorumluKomite BaşkanıKomite ÜyesiKomite ÜyesiMehmet Fatih GÜÇLÜMali YönetimGenel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869759BIST