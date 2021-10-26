***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.10.2021 18:37
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
Karar Sayısı
1126
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 26/10/2021
KARAR SAYISI: 1126
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile karşılaştırmalı bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 30 Eylül 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu, bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak 2020-30 Eylül 2020 dönemi ile karşılaştırmalı 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 dönemi konsolide kâr veya zarar tablosu, konsolide ek finansal tablolar, 30 Eylül 2021 tarihli dipnotlar ile 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
b)
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu özet konsolide finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri II, 14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Dr. Nurşen SARI
Prof. Dr. Ercümend ARVAS
Prof. Dr. Turan EROL
Denetimden Sorumlu
Denetimden Sorumlu
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi
Mehmet Fatih GÜÇLÜ
Mali Yönetim
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972596
BIST