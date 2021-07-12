***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
12.07.2021 12:25
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950224
BIST
14:541.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,16
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:548,6383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:5410,2687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0239
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:54500,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,39
|Açılış
|: 500,12
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,15
BIST En Aktif Hisseler14:52
|VBTYZ
|13,72
|45.287.031
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.541.642
|% 9,73
|
|DGGYO
|8,31
|1.370.271
|% 8,63
|
|ERBOS
|144,40
|125.498.198
|% 7,92
|
|AVHOL
|5,33
|9.970.624
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.402.648
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,48
|14.225.779
|% -9,95
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,74
|853.838.891
|% 2,46
|
|THYAO
|13,53
|481.272.580
|% -0,29
|
|KRDMD
|7,29
|421.186.494
|% 0,97
|
|PETKM
|5,45
|349.355.024
|% 0,18
|
|EREGL
|18,35
|336.887.921
|% 1,66
|
|GARAN
|8,74
|853.838.891
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,29
|215.428.083
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,09
|94.882.750
|% -0,91
|
|PETKM
|5,45
|349.355.024
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,29
|421.186.494
|% 0,97
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6331
|8,6359
|% -0,26
|
|Euro
|10,2332
|10,2434
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,9315
|11,9913
|% -0,56
|
|Frank
|9,3882
|9,4448
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2963
|2,3078
|% -0,22
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,50
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|-23,00
|
|Tam
|3.294
|3.376
|-25,26
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|-12,22
|
|Çeyrek
|799
|816
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|-0,95
|