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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

24.06.2022 13:41
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039091


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BIST En Aktif Hisseler14:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 3,52 599.035 % 10,00  
MAKIM 15,56 73.964.844 % 9,96  
SNKRN 26,38 7.792.469 % 9,92  
ECZYT 52,50 72.772.573 % 9,38  
KGYO 8,56 14.586.414 % 8,22  
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14:32 Alış Satış %  
Dolar 17,3696 17,3724 % 0,11  
Euro 18,2875 18,3013 % 0,13  
Sterlin 21,2597 21,3664 % 0,33  
Frank 18,0513 18,1600 % 0,55  
Riyal 4,6139 4,6370 % 0,18  
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14:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 1,98  
Altın Gr. 1.020 1.020 3,90  
Cumhuriyet 6.784 6.886 -61,00  
Tam 6.770 6.867 5,00  
Yarım 3.323 3.359 3,00  
Çeyrek 1.665 1.679 1,00  
Gümüş.Ons 20,86 20,89 -0,08  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 -0,01  
B. Petrol 112 112 1,70  
Seans Raporu 14:32
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