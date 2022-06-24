***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
24.06.2022 13:41
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039091
BIST
14:342.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,58
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
14:3417,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0237
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
14:3418,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
14:341.019,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.019,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|73.964.844
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|ECZYT
|52,50
|72.772.573
|% 9,38
|
|KGYO
|8,56
|14.586.414
|% 8,22
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,62
|31.638.411
|% -6,10
|
|BAYRK
|6,70
|13.804.962
|% -4,96
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|49,78
|3.572.748.460
|% -1,52
|
|ASELS
|24,58
|1.829.720.168
|% 5,49
|
|EREGL
|27,90
|1.381.286.094
|% 1,16
|
|SISE
|21,44
|883.682.728
|% -0,56
|
|KRDMD
|12,51
|881.645.464
|% -0,32
|
|ODAS
|3,13
|755.877.141
|% -3,40
|
|YKBNK
|4,75
|578.852.752
|% -1,86
|
|TSKB
|2,11
|232.001.634
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,58
|219.890.701
|% -0,39
|
|ASELS
|24,58
|1.829.720.168
|% 5,49
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3696
|17,3724
|% 0,11
|
|Euro
|18,2875
|18,3013
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,2597
|21,3664
|% 0,33
|
|Frank
|18,0513
|18,1600
|% 0,55
|
|Riyal
|4,6139
|4,6370
|% 0,18
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,98
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.886
|-61,00
|
|Tam
|6.770
|6.867
|5,00
|
|Yarım
|3.323
|3.359
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,70
|