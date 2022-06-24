***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039091BIST