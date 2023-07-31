***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
31.07.2023 21:23
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178279
BIST
'
18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0442
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
26,9496
En Düşük
26,8813
18:0529,7007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1542
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7007
En Düşük
29,5424
18:051.702,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.702,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.702,53
En Düşük
1.698,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9201
|26,9496
|% 0,16
|
|Euro
|29,5461
|29,7007
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,4671
|34,6400
|% 0,16
|
|Frank
|30,7737
|30,9591
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1572
|7,1931
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.702
|2,30
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.047
|11.170
|27,00
|
|Yarım
|5.528
|5.611
|0,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,45
|0,03
|
|B. Petrol
|85,26
|85,26
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 6.67 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 924, 702 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 7, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 165, 505.00 milyon TL de
-
17:56MANAS
Yüzde 6.33 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 911, 090 adet işlem
-
17:54AKENR
Yüzde 5.48 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 506, 867 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TAVHL