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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.02.2020 11:12
GÜNCEL HABERLER


acak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%6,63
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%1,82
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/02/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Ana Yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında, MİLGEM 5 Projesi (Savaş Sistemleri) ile ilgili olarak 18.02.2020 tarihinde, bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri, Silah Sistemleri, Su Altı Sistemleri, Elektronik-Harp Sistemleri ve Elektro-Optik Sistemlerinin tedariğinden ASELSAN sorumlu olup, iş payı 663.474.642,10 TL'dir. Söz konusu Sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819819


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VKGYO 3,16 137.638.273 % 6,76  
DESA 5,73 12.274.256 % 6,70  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8618 7,9012 % 0,32  
Frank 6,1619 6,1991 % 0,40  
Riyal 1,6129 1,6210 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.589 7,69  
Altın Gr. 310 310 2,62  
Cumhuriyet 2.052 2.083 15,00  
Tam 2.044 2.095 14,71  
Yarım 988 1.013 7,11  
Çeyrek 495 507 3,56  
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