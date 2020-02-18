***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.02.2020 11:12
acak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%6,63
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%1,82
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/02/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Ana Yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında, MİLGEM 5 Projesi (Savaş Sistemleri) ile ilgili olarak 18.02.2020 tarihinde, bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri, Silah Sistemleri, Su Altı Sistemleri, Elektronik-Harp Sistemleri ve Elektro-Optik Sistemlerinin tedariğinden ASELSAN sorumlu olup, iş payı 663.474.642,10 TL'dir. Söz konusu Sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819819
BIST
12:47119.898
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310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,19
|141.136.591
|% 15,75
|
|BOSSA
|11,95
|29.309.406
|% 12,74
|
|TSPOR
|6,28
|275.490.526
|% 12,34
|
|VKGYO
|3,16
|137.638.273
|% 6,76
|
|DESA
|5,73
|12.274.256
|% 6,70
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|RAYSG
|4,24
|4.825.056
|% -9,79
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|ESCOM
|3,34
|11.388.677
|% -8,24
|
|GSRAY
|3,56
|945.384.253
|% 3,19
|
|THYAO
|15,04
|883.285.095
|% -1,64
|
|ASELS
|29,40
|732.278.862
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|
|ODAS
|2,34
|344.138.644
|% -0,85
|
|TSPOR
|6,28
|275.490.526
|% 12,34
|
|GSRAY
|3,56
|945.384.253
|% 3,19
|
|ODAS
|2,34
|344.138.644
|% -0,85
|
|ISGYO
|2,04
|249.190.056
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,64
|143.511.940
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,96
|254.707.240
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8618
|7,9012
|% 0,32
|
|Frank
|6,1619
|6,1991
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6129
|1,6210
|% 0,37
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.589
|1.589
|7,69
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.044
|2.095
|14,71
|
|Yarım
|988
|1.013
|7,11
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,04
|
|B. Petrol
|56,61
|56,61
|-1,06
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