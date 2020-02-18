***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









acak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSTM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%6,63Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%1,82İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih18/02/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Ana Yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında, MİLGEM 5 Projesi (Savaş Sistemleri) ile ilgili olarak 18.02.2020 tarihinde, bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri, Silah Sistemleri, Su Altı Sistemleri, Elektronik-Harp Sistemleri ve Elektro-Optik Sistemlerinin tedariğinden ASELSAN sorumlu olup, iş payı 663.474.642,10 TL'dir. Söz konusu Sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819819BIST