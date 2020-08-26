***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.08.2020 09:45
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Uluslararası Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%1
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/08/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir tıbbi cihazın ihracatı ile ilgili olarak, 25.08.2020 tarihinde, toplam bedeli 18.750.000,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871198
BIST
10:011.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,35
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.090
En Düşük
1.086
10:017,3990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:018,7375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:01455,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,69
|Açılış
|: 455,75
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,48
BIST En Aktif Hisseler10:01
|RALYH
|5,10
|548.842
|% 14,71
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|MMCAS
|1,80
|13.597
|% 9,76
|
|ORMA
|10,22
|22.648
|% 8,72
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|NIBAS
|15,30
|41.310
|% -4,97
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|GUSGR
|6,23
|746.026.189
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% 0,00
|
|HALKB
|5,07
|139.322.382
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,13
|62.351.349
|% 0,00
|
|HDFGS
|3,97
|60.037.544
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,23
|746.026.189
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,13
|62.351.349
|% 0,00
|
|HALKB
|5,07
|139.322.382
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,82
|27.962.347
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3958
|7,3990
|% 0,12
|
|Euro
|8,7334
|8,7375
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,6922
|9,7408
|% -0,04
|
|Frank
|8,0936
|8,1424
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9665
|1,9763
|% 0,04
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-12,81
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,38
|46,38
|0,09
|