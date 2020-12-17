***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









ce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSavunma Sanayii BaşkanlığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%50,8Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%51,7İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih17/12/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bir Elektronik Harp Sistemi Projesi ile ilgili olarak 17.12.2020 tarihinde, toplam bedeli 315.000.000,- TL ve 18.994.556,- ABD Doları tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır.Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893657BIST