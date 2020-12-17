Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

17.12.2020 15:52


ce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Savunma Sanayii Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%50,8
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%51,7
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/12/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bir Elektronik Harp Sistemi Projesi ile ilgili olarak 17.12.2020 tarihinde, toplam bedeli 315.000.000,- TL ve 18.994.556,- ABD Doları tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893657


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.399
Değişim :  0,50% |  6,91
Açılış :  1.403  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.406 En Düşük
1.392
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 255,60 35.547.264 % 9,98  
ATSYH 5,01 667.813 % 9,87  
ALARK 7,00 96.385.898 % 4,79  
AKENR 2,26 235.578.148 % 3,67  
AYCES 47,46 2.670.323 % 3,67  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7129 7,7170 % -1,10  
Euro 9,4618 9,4686 % -0,44  
Sterlin 10,4500 10,5024 % -0,47  
Frank 8,7008 8,7532 % -0,87  
Riyal 2,0506 2,0608 % -1,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 26,91  
Altın Gr. 470 470 1,76  
Cumhuriyet 3.115 3.162 30,00  
Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,93 25,96 0,53  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,08  
B. Petrol 51,50 51,50 0,43  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru