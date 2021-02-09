***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
09.02.2021 09:45
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
EZE İnşaat A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,00
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,00
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/02/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile EZE İnşaat A.Ş. arasında Gebze Darıca Metro Sinyalizasyon Sistemi Temini ile ilgili olarak 08/02/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN'a toplam 16.995.000,- AVRO tutarında "Gebze Darıca Metro CBTC-Sürücüsüz Sinyalizasyon Sistemi" siparişi verilmiştir.
Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılı içinde tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908521
BIST
10:211.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.544
En Düşük
1.536
10:217,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:218,5746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0423
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5746
En Düşük
8,5143
10:21419,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,76
|Açılış
|: 419,22
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:21
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|2.156.572
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|11.324.587
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|KONTR
|58,85
|22.464.576
|% -9,11
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|TGSAS
|36,10
|3.835.000
|% -4,95
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,64
|1.014.248.531
|% -1,86
|
|KOZAL
|137,90
|415.534.184
|% 2,60
|
|GARAN
|10,02
|295.157.096
|% 1,83
|
|SISE
|7,72
|232.904.015
|% 1,31
|
|DOHOL
|3,61
|205.438.905
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,64
|1.014.248.531
|% -1,86
|
|DOHOL
|3,61
|205.438.905
|% -1,37
|
|TSKB
|1,82
|81.274.575
|% 1,11
|
|IHLGM
|1,46
|51.424.015
|% -1,35
|
|SISE
|7,72
|232.904.015
|% 1,31
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0885
|7,0935
|% 0,29
|
|Euro
|8,5679
|8,5746
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,7279
|9,7767
|% 0,33
|
|Frank
|7,8700
|7,9174
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8812
|1,8907
|% 0,01
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|10,93
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,55
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,42
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,01
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|0,39
|