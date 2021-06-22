***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
22.06.2021 09:52
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Uluslararası Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,0
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42.594.650,- Avro tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943491
BIST
12:001.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,62
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
12:008,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
12:0010,4439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0132
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
12:00500,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,10
|Açılış
|: 500,72
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler12:00
|TKURU
|168,40
|5.145.532
|% 9,99
|
|VAKFN
|10,57
|69.447.137
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.951.514
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|2.629.529
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.400.166
|% 9,88
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|EUKYO
|7,99
|15.687.986
|% -8,06
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,18
|258.670.016
|% -6,96
|
|METUR
|6,06
|18.732.457
|% -5,16
|
|THYAO
|14,90
|881.627.419
|% 2,12
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|BERA
|14,18
|258.670.016
|% -6,96
|
|KOZAL
|120,90
|251.380.883
|% 0,08
|
|FENER
|40,30
|199.920.432
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,13
|194.322.226
|% 0,00
|
|THYAO
|14,90
|881.627.419
|% 2,12
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|YKBNK
|2,15
|85.737.454
|% -0,46
|
|VKGYO
|1,54
|40.519.805
|% 3,36
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7714
|8,7737
|% 0,04
|
|Euro
|10,4380
|10,4439
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,1144
|12,1752
|% -0,57
|
|Frank
|9,4810
|9,5381
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3287
|2,3404
|% -0,12
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,20
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-6,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|-4,31
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-2,09
|
|Çeyrek
|800
|819
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,34
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:14XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 4, 679.00 milyon TL de
-
12:11AYCES
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 74.95 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 399 adet işlem
-
12:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TAVHL, PGSUS
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 26 kaybederek (% -0.18 ) 1, 236
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZBAL, TKURU, EUYO, VKFYO, VAKFN