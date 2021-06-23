***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
23.06.2021 09:50
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Savunma Sanayii Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%54,4
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%52,2
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 52.000.000,- ABD Doları ve 115.000.000,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026-2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan 22 Haziran 2021 tarihli izne istinaden yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943689
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|% 1,50
|
|EKGYO
|2,14
|201.514.275
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,23
|142.764.170
|% 2,29
|
|GARAN
|8,33
|251.526.853
|% 0,73
|
|THYAO
|14,61
|275.287.585
|% 0,34
|
|KRDMD
|6,75
|123.059.435
|% 1,50
|
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|%
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