***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.07.2021 17:32
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Savunma Sanayii Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%54,4
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%52,2
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/07/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ve ROKETSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemleri ile ilgili olarak 12.07.2021 tarihinde, ASELSAN payı 103.625.308,95,- Avro ve 481.738.647,44,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950363
BIST
18:001.357
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|KOZAL
|104,80
|327.425.943
|% -3,32
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|BMSCH
|5,58
|248.435.383
|% -5,90
|
|RTALB
|21,20
|245.020.068
|% 6,59
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
|
|VAKBN
|3,48
|157.013.602
|% -1,14
|
|ODAS
|1,87
|81.698.359
|% -0,53
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6289
|8,6319
|% -0,30
|
|Euro
|10,2255
|10,2615
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9474
|12,0073
|% -0,43
|
|Frank
|9,3889
|9,4455
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2939
|2,3054
|% -0,33
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|18:00
|Alış
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|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,33
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|Altın Gr.
|500
|501
|-3,01
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|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
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|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
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|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,11
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|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,00
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|B. Petrol
|74,98
|74,98
|-0,57
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