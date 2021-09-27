***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.09.2021 10:18
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Finans alanında faaliyet gösteren yurtiçi kuruluşlar
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,00
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,00
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile finans alanında faaliyet gösteren yurtiçi kuruluşlar arasında 27/09/2021 tarihinde finansal teknolojiler alanında 129,7 Milyon ABD Doları + KDV tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2026 yılları arasında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965288
BIST
10:431.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,20
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.387
10:438,8699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0526
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
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8,8735
En Düşük
8,8095
10:4310,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0516
|Açılış
|: 10,3150
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|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3793
En Düşük
10,2978
10:43496,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,79
|Açılış
|: 496,98
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler10:43
|YEOTK
|88,55
|22.560.812
|% 10,00
|
|PKENT
|2.861,30
|3.656.524
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|2.944.158
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.238.940
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|BIOEN
|33,90
|18.596.253
|% -9,98
|
|OYLUM
|11,52
|10.313.396
|% -9,93
|
|KTSKR
|46,98
|5.730.123
|% -6,88
|
|TSPOR
|3,29
|41.373.393
|% -6,00
|
|CMBTN
|197,00
|499.167
|% -4,92
|
|THYAO
|13,65
|192.880.803
|% 0,89
|
|TUPRS
|113,30
|183.244.269
|% 1,16
|
|GARAN
|8,88
|170.024.153
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,34
|136.435.884
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,34
|112.686.372
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,77
|25.559.418
|% -0,56
|
|KIMMR
|3,66
|47.251.575
|% -1,88
|
|TSPOR
|3,29
|41.373.393
|% -6,00
|
|BOBET
|5,13
|44.499.729
|% 1,79
|
|RALYH
|6,20
|51.709.051
|% 9,93
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8656
|8,8699
|% 0,60
|
|Euro
|10,3649
|10,3702
|% 0,50
|
|Sterlin
|12,0879
|12,1485
|% 0,39
|
|Frank
|9,5072
|9,5644
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3570
|2,3689
|% 0,58
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-6,87
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,67
|
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, SASA, ISCTR
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10:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TUPRS, THYAO