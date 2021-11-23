***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
23.11.2021 09:45
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Uluslararası Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,00
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,00
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında radar, sınır güvenlik ve haberleşme sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 66.750.000,- Avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979063
BIST
18:051.755
En Yüksek
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18:0511,7074
En Yüksek
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|: 2,64%
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|Açılış
|: 11,2450
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,7522
En Düşük
11,3504
18:0513,1620
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
12,7722
18:05678,08
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 662,34
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682,13
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
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|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
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|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
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|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,6964
|11,7074
|% 2,64
|
|Euro
|13,1459
|13,1620
|% 2,65
|
|Sterlin
|15,6145
|15,6928
|% 2,52
|
|Frank
|12,5017
|12,5771
|% 2,66
|
|Riyal
|3,1086
|3,1242
|% 2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-1,33
|
|Altın Gr.
|670
|670
|7,77
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,94
|8,95
|0,09
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
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10:08UNLU
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10:05ARSAN
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10:04XU100
Endeks 1, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 24, 177.00 milyon TL de