***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.05.2022 10:32
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
TUSAŞ A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%6,41
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%4,69
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile TUSAŞ arasında toplam 342.975.000,-Türk Lirası ve 18.570.000,-Avro bedeli ile bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2028 yılları arasında gerçekleşecektir.
Bu açıklama TUSAŞ'tan alınan 26.05.2022 tarihli izne istinaden yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032598
BIST
10:242.429
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En Düşük
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|MPARK
|33,24
|23.808.046
|% 9,99
|
|DAGHL
|29,74
|4.646.197
|% 9,90
|
|LIDFA
|9,11
|6.328.189
|% 9,89
|
|OYYAT
|76,95
|17.721.231
|% 7,62
|
|ALKA
|42,18
|30.507.966
|% 7,22
|
|MZHLD
|51,85
|1.459.914
|% -9,75
|
|EMKEL
|2,34
|9.928.331
|% -5,65
|
|IMASM
|44,00
|2.430.635
|% -4,97
|
|ATAGY
|3,78
|272.466
|% -3,82
|
|SELVA
|8,17
|3.125.519
|% -3,43
|
|THYAO
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|810.015.332
|% 0,89
|
|ARCLK
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|488.106.136
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|SISE
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|370.124.677
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|
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|
|ASELS
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|309.003.497
|% 1,10
|
|HALKB
|5,67
|269.286.860
|% 0,18
|
|DOHOL
|3,68
|132.801.911
|% 0,82
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|EKGYO
|2,61
|77.595.931
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,28
|37.617.639
|% 1,59
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|YKBNK
|4,49
|105.975.100
|% -0,66
|
|10:24
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|16,4007
|% 0,22
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|17,5760
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,6039
|20,7073
|% 0,43
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|Frank
|17,0118
|17,1143
|% 0,45
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|Riyal
|4,3605
|4,3824
|% 0,29
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,26
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|Altın Gr.
|975
|975
|0,23
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|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
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|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,05
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|B. Petrol
|111
|111
|0,26
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