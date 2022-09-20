***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.09.2022 10:59
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Savunma Sanayii Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%53,9
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%48,6
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yapay Zeka Destekli Jandarma KGYS (J/KGYS) Projesi adında, toplam bedeli 1.049.900.000 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'nın iznine istinaden yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064177
BIST
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En Yüksek
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|Satış
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|Frank
|18,8510
|18,9645
|% -0,07
|
|Riyal
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|4,8785
|% 0,23
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-10,65
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|10,00
|
|Tam
|6.668
|6.763
|-26,00
|
|Yarım
|3.249
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.648
|-6,00
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|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|-0,38
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|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,15
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|92,43
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