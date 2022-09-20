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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

20.09.2022 10:59
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Savunma Sanayii Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%53,9
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%48,6
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yapay Zeka Destekli Jandarma KGYS (J/KGYS) Projesi adında, toplam bedeli 1.049.900.000 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'nın iznine istinaden yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064177


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