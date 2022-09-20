***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSavunma Sanayii BaşkanlığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%53,9Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%48,6İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih20/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yapay Zeka Destekli Jandarma KGYS (J/KGYS) Projesi adında, toplam bedeli 1.049.900.000 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'nın iznine istinaden yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064177BIST