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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.11.2022 12:11
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,13
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,14
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/11/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

ASELSAN ile TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) arasında Milli Elektrikli Tren Setleri için Cer Zinciri ve Ekipmanları ile Tren Kontrol ve İzleme Sistemi Projeleri ile ilgili olarak 01/11/2022 tarihinde, toplam bedeli 44.903.859,- Avro tutarında iki sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2023-2025 yıllarında gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076156


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Tam 6.649 6.703 8,00  
Yarım 3.240 3.277 4,00  
Çeyrek 1.625 1.637 2,00  
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Gümüş Gr. 11,76 11,79 0,04  
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