***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii BaşkanlığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%55Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%43İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM-ASELSAN-HAVELSAN-ASFAT arasında Denizaltı Modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında sözleşme değişikliği imzalanmış olup ASELSAN iş payı 30.524.000,- Avro tutarındadır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2026-2030 yıllarında gerçekleştirilecektir.Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246038BIST