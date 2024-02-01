***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.02.2024 14:22
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%55
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%43
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM-ASELSAN-HAVELSAN-ASFAT arasında Denizaltı Modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında sözleşme değişikliği imzalanmış olup ASELSAN iş payı 30.524.000,- Avro tutarındadır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2026-2030 yıllarında gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246038
BIST