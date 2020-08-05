***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.08.2020 09:06
***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ASELS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E %100 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 17,26 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865109
BIST
11:091.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:097,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1244
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:098,3121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1465
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,3305
En Düşük
8,1274
11:09458,01
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 11,07
|Açılış
|: 458,01
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|1.821.748
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|CRDFA
|5,35
|14.884.106
|% 9,86
|
|OYAYO
|6,58
|6.013.905
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.056.686
|% 9,69
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|BURCE
|25,40
|717.880
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|547.888
|% -9,99
|
|GARAN
|6,80
|632.608.516
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,09
|569.676.480
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,83
|397.823.206
|% 1,80
|
|ASELS
|17,12
|338.225.703
|% -0,81
|
|SISE
|5,95
|268.424.980
|% 3,48
|
|EKGYO
|2,09
|569.676.480
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,83
|397.823.206
|% 1,80
|
|GARAN
|6,80
|632.608.516
|% 0,59
|
|TSKB
|1,11
|100.725.524
|% 0,91
|
|GSDHO
|2,47
|182.685.371
|% 2,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1456
|9,1915
|% 1,96
|
|Frank
|1,8611
|1,8704
|% 1,71
|
|Riyal
|457,9970
|458,0890
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|15,26
|
|Altın Gr.
|458
|458
|10,83
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.042
|58,00
|
|Tam
|3.082
|3.131
|59,80
|
|Yarım
|1.496
|1.526
|29,10
|
|Çeyrek
|750
|765
|14,60
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|0,24
|