***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.12.2020 09:13
***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0489766 TL Teorik Fiyat: 17,801 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893767
BIST
11:451.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
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1.404
En Düşük
1.396
11:457,6962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
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7,7568
En Düşük
7,6877
11:459,4384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0194
|Açılış
|: 9,4450
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|Önceki Kapanış
|: 9,4800
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9,5071
En Düşük
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11:45466,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,21
|Açılış
|: 466,56
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|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:45
|ALCAR
|281,10
|34.143.169
|% 9,98
|
|CLEBI
|118,20
|61.514.489
|% 9,95
|
|BRSAN
|22,76
|134.267.462
|% 8,80
|
|BRYAT
|454,20
|31.473.671
|% 8,48
|
|SNPAM
|25,06
|4.176.666
|% 8,48
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|10.075.749
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.953.048
|% -9,98
|
|KARTN
|3.149,90
|208.022.123
|% -5,71
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,19
|1.215.081.729
|% 1,38
|
|PGSUS
|76,90
|774.533.285
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,19
|577.925.830
|% 2,34
|
|TCELL
|16,15
|418.020.711
|% 2,15
|
|GARAN
|9,77
|331.242.378
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|577.925.830
|% 2,34
|
|THYAO
|13,19
|1.215.081.729
|% 1,38
|
|ISGYO
|2,39
|191.746.741
|% 4,37
|
|TSKB
|1,70
|112.879.034
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,13
|198.707.655
|% 1,62
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6931
|7,6962
|% -0,08
|
|Euro
|9,4333
|9,4384
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,4207
|10,4730
|% 0,07
|
|Frank
|8,6843
|8,7366
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0515
|2,0617
|% 0,21
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-4,08
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|-0,02
|