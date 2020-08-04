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***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

04.08.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ASELS

05.08.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ASELSAN ASELS 100,00000 Kaydi Pay





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864850


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 8,69 58.087.701 % 10,00  
GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.761.462 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.479 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0615 9,1069 % 0,02  
Frank 7,5783 7,6240 % 0,50  
Riyal 1,8522 1,8615 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.993 1.994 16,59  
Altın Gr. 446 446 4,53  
Cumhuriyet 2.920 2.960 9,10  
Tam 3.008 3.046 9,50  
Yarım 1.460 1.484 4,60  
Çeyrek 732 744 2,30  
Gümüş.Ons 25,34 25,38 1,04  
Gümüş Gr. 5,66 5,67 0,23  
B. Petrol 44,20 44,20 0,05  
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