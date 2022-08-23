***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
23.08.2022 17:13
***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 23 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_ASELS0922 0A8FC941001A1B05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057807
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1340
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.020,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,63
|Açılış
|: 1.020,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.739.117
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.245.943
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.245.943
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.621.256
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1083
|18,1161
|% 0,28
|
|Euro
|18,1000
|18,1179
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,4266
|21,5341
|% 1,20
|
|Frank
|18,7670
|18,8801
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8081
|4,8322
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|14,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|11,92
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.849
|6.919
|37,00
|
|Yarım
|3.337
|3.382
|17,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,05
|