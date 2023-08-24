***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Özsermaye Hali Duyuruları
24.08.2023 18:52
***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Özsermaye Hali Duyuruları )
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VİOP Özsermaye Hali Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dayanak varlığı Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) olan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde gerçekleştirilen özsermaye hali uyarlamalarına ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.
Önemle duyurulur.
Saygılarımızla,
VİOP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189426
BIST
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12:507.496
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,23
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:5026,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,6215
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:5028,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,7143
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:501.634,75
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 50,10
|Açılış
|: 1.634,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:48
|ULAS
|14,19
|26.854.670
|% 10,00
|
|ALFAS
|869,30
|1.092.842.702
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|82.780.358
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.763.411.580
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EGEPO
|23,24
|8.078.596
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.099.423
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.227.777
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|292,80
|6.081.555.339
|% 2,74
|
|KLSER
|104,50
|2.989.470.431
|% -8,89
|
|TTKOM
|27,04
|2.982.299.022
|% 5,79
|
|AKBNK
|29,94
|2.914.430.060
|% -1,58
|
|THYAO
|230,10
|2.867.833.911
|% -0,17
|
|YKBNK
|16,55
|2.589.549.551
|% -1,78
|
|ISCTR
|17,77
|2.220.821.523
|% -1,28
|
|TTKOM
|27,04
|2.982.299.022
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,00
|405.727.518
|% -1,72
|
|AKBNK
|29,94
|2.914.430.060
|% -1,58
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3749
|26,4101
|% 2,47
|
|Euro
|28,4300
|28,5286
|% 2,45
|
|Sterlin
|33,2858
|33,4528
|% 3,06
|
|Frank
|29,8230
|30,0027
|% 3,00
|
|Riyal
|7,0535
|7,0889
|% 3,22
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|51,17
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.508
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,68
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|1,14
|