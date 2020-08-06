***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:30
***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASELS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865777
BIST
16:481.048
En Yüksek
|Değişim
|: -4,00%
|| -43,69
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:487,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 0,2614
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3060
En Düşük
7,0287
16:488,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 0,3003
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
16:48482,38
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 20,60
|Açılış
|: 482,38
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|96.069.308
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.715.481
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.397.495
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.440.563
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.367.884
|% 9,91
|
|KONYA
|388,80
|35.544.633
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.868.574
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.581
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.199.485
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.178.278
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.081.786.426
|% -7,66
|
|GARAN
|6,57
|1.251.203.223
|% -3,10
|
|SISE
|5,91
|1.010.259.070
|% -5,29
|
|AKBNK
|4,75
|995.760.632
|% -5,38
|
|ASELS
|15,70
|913.401.757
|% -6,77
|
|EKGYO
|1,93
|2.081.786.426
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|559.870.298
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,06
|454.990.690
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,75
|995.760.632
|% -5,38
|
|TRKCM
|3,77
|755.244.963
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5353
|9,5831
|% 3,50
|
|Frank
|7,9501
|7,9980
|% 2,91
|
|Riyal
|1,9301
|1,9398
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|23,41
|
|Altın Gr.
|482
|482
|19,82
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.318
|223,70
|
|Tam
|3.293
|3.434
|249,80
|
|Yarım
|1.598
|1.664
|109,80
|
|Çeyrek
|802
|837
|58,70
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
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