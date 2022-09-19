***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 16:08
***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063982
BIST
15:543.334
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -43,26
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
15:5418,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0513
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3069
En Düşük
18,2293
15:5418,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0708
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
15:54979,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,04
|Açılış
|: 979,43
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SMRTG
|45,98
|106.727.544
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.759.104
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|24.729.057
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.924.180
|% 9,95
|
|PRDGS
|3,98
|41.231.532
|% 9,94
|
|NTHOL
|9,95
|141.441.650
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.809.640
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.489.633
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.537.925
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.165.467
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,97
|3.749.095.898
|% -1,80
|
|GARAN
|20,30
|3.505.602.681
|% -6,80
|
|YKBNK
|7,31
|2.641.911.418
|% -0,27
|
|HALKB
|9,08
|2.546.350.368
|% -8,65
|
|EKGYO
|4,33
|2.501.192.257
|% -0,92
|
|EKGYO
|4,33
|2.501.192.257
|% -0,92
|
|YKBNK
|7,31
|2.641.911.418
|% -0,27
|
|AKBNK
|11,97
|3.749.095.898
|% -1,80
|
|HALKB
|9,08
|2.546.350.368
|% -8,65
|
|ISCTR
|8,43
|2.128.427.501
|% -3,77
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2832
|18,3039
|% 0,26
|
|Euro
|18,2945
|18,3324
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,7499
|20,8540
|% -0,18
|
|Frank
|18,8515
|18,9651
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8497
|4,8740
|% 0,12
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-9,50
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-24,00
|
|Tam
|6.676
|6.759
|47,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,59
|88,59
|-2,76
|
Seans Raporu
15:52
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16:07HURGZ
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16:06BJKAS
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Endeks 3, 335 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 26 altında . İşlem hacmi 41, 770.00 milyon TL de
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16:03GARAN
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 20.28 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 033, 902 adet işlem