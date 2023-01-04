***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 14:56
***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASELS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093109
BIST
16:155.550
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -76,40
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.538
16:1518,7467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:1519,9097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1436
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:151.117,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 11,20
|Açılış
|: 1.117,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:13
|EYGYO
|22,90
|15.065.086
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|78.897.872
|% 9,98
|
|DYOBY
|29,20
|73.622.688
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.419.956
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|32.222.795
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.269.174
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.331.385
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.938.589
|% -9,93
|
|LIDER
|88,60
|23.514.552
|% -9,03
|
|KMPUR
|104,20
|126.414.879
|% -8,19
|
|EREGL
|43,02
|9.758.257.405
|% 1,85
|
|KRDMD
|19,71
|6.900.513.690
|% 4,78
|
|EKGYO
|9,35
|6.135.995.477
|% -0,74
|
|ASELS
|65,65
|5.427.087.578
|% -4,99
|
|THYAO
|145,30
|5.348.538.061
|% -1,42
|
|EKGYO
|9,35
|6.135.995.477
|% -0,74
|
|KRDMD
|19,71
|6.900.513.690
|% 4,78
|
|EREGL
|43,02
|9.758.257.405
|% 1,85
|
|YKBNK
|11,72
|2.591.458.866
|% -0,09
|
|ISCTR
|12,67
|2.523.827.145
|% 0,00
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7359
|18,7514
|% 0,16
|
|Euro
|19,9069
|19,9175
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,5129
|22,6258
|% 0,77
|
|Frank
|20,1192
|20,2404
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9709
|4,9958
|% 0,17
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|19,88
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,45
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.552
|7.609
|34,00
|
|Yarım
|3.657
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,58
|0,15
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|-2,52
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -68, 59 kaybederek (% -1.13 ) 6, 028
-
16:28XU100
Endeks 5, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 91, 637.00 milyon TL de
-
16:28ULUFA
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 024, 529 adet işlem
-
16:27RYSAS
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 443, 953 adet işlem
-
16:26PNLSN
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 189, 819 adet işlem