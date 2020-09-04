***ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
04.09.2020 10:20
***ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ASELS
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. TRAASELS91H2 ASELS E 118,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873247
BIST
11:221.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:227,4319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:228,8091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:22462,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,54
|Açılış
|: 462,80
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:20
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.775.377
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|AYCES
|46,90
|8.770
|% -6,01
|
|SISE
|6,22
|725.766.060
|% 2,64
|
|FENER
|35,12
|302.751.137
|% 2,93
|
|ASELS
|16,94
|267.723.414
|% 0,24
|
|GSRAY
|3,57
|205.890.458
|% -2,19
|
|GARAN
|6,80
|200.039.490
|% 0,59
|
|SISE
|6,22
|725.766.060
|% 2,64
|
|GSRAY
|3,57
|205.890.458
|% -2,19
|
|GSDHO
|2,24
|109.731.389
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,73
|84.481.083
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|81.601.297
|% 0,50
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4257
|7,4343
|% 0,02
|
|Euro
|8,7946
|8,8020
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,8711
|9,9206
|% 0,34
|
|Frank
|8,1379
|8,1870
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 0,15
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|5,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|0,20
|