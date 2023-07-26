***ASGYO* *ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
26.07.2023 16:36
***ASGYO******ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175410
BIST
'
17:166.740
En Düşük
|Değişim
|: 2,04%
|| 134,66
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:1626,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0343
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:1629,8363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1139
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
17:161.703,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.703,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:14
|GSDHO
|4,51
|483.581.927
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.551.432
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.423.745
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.214.592
|% 9,99
|
|IPEKE
|40,12
|400.935.529
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|672.304.884
|% -9,98
|
|ADEL
|278,60
|174.173.920
|% -6,54
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|ULUSE
|196,70
|227.527.544
|% -4,51
|
|YKBNK
|12,77
|7.858.751.779
|% -4,49
|
|ASTOR
|105,70
|8.948.370.959
|% 5,70
|
|YKBNK
|12,77
|7.858.751.779
|% -4,49
|
|KOZAL
|27,94
|6.155.430.440
|% 9,57
|
|THYAO
|221,70
|5.216.618.296
|% 2,02
|
|ASELS
|73,00
|4.426.932.709
|% 2,96
|
|YKBNK
|12,77
|7.858.751.779
|% -4,49
|
|EKGYO
|8,34
|2.060.415.853
|% 1,83
|
|KOZAL
|27,94
|6.155.430.440
|% 9,57
|
|ODAS
|10,80
|2.158.697.842
|% 9,53
|
|CANTE
|17,47
|3.497.502.919
|% 1,51
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9430
|26,9498
|% 0,11
|
|Euro
|29,8113
|29,8315
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,7163
|34,8905
|% 0,29
|
|Frank
|31,0980
|31,2854
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1641
|7,2000
|% 0,10
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,98
|
|Altın Gr.
|1.705
|1.705
|4,81
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.127
|11.216
|44,00
|
|Yarım
|5.555
|5.634
|22,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.817
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,33
|21,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,93
|82,93
|-0,32
|