***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2023 14:54
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gaziantep ili Şahinbey İlçesi Dumlupınar 4751 Ada 27 Parsel ARSA
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Gaziantep ili Şahinbey İlçesi Dumlupınar 4751 Ada 27 Parsel ARSA nın 26.12.2023tarihli 2023-ASCEGYO-008 tarihli Değerleme Raporu ektedir.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230070
BIST
'
15:227.433
En Düşük
|Değişim
|: 2,38%
|| 172,56
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2229,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0749
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2232,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1598
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:221.963,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.963,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler15:20
|DERHL
|7,26
|15.625.978
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.977.165
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|315.671.184
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.665.925
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|284.564.714
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|93.837.611
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,96
|67.450.885
|% -4,80
|
|LKMNH
|58,75
|12.667.459
|% -3,21
|
|THYAO
|229,60
|3.550.561.661
|% 3,33
|
|AKBNK
|36,26
|1.898.227.744
|% 1,06
|
|YKBNK
|19,33
|1.673.492.367
|% 0,89
|
|ISCTR
|22,86
|1.468.496.004
|% 2,33
|
|EREGL
|41,76
|1.286.583.468
|% 1,56
|
|YKBNK
|19,33
|1.673.492.367
|% 0,89
|
|EKGYO
|6,88
|540.900.650
|% 1,78
|
|ISCTR
|22,86
|1.468.496.004
|% 2,33
|
|AKBNK
|36,26
|1.898.227.744
|% 1,06
|
|PETKM
|17,49
|573.055.263
|% 2,58
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4474
|29,4513
|% 0,24
|
|Euro
|32,7957
|32,8178
|% 0,45
|
|Sterlin
|37,5183
|37,7064
|% 0,05
|
|Frank
|35,0556
|35,2668
|% 0,93
|
|Riyal
|7,8297
|7,8689
|% 0,22
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,24
|24,28
|% 0,66
|
|Platin
|996,47
|1.000,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.132,01
|1.142,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,85
|78,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.073,81
|2.074,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:20
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15:35ARDYZ
Yüzde 6.41 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 474, 642 adet işlem
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15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, YKBNK