***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşZeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGaziantep ili Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi 9 Adet Gayrimenkullerin DeğerlemeleriRapor Tarihi26.12.2023AçıklamalarŞirketimiz bünyesinde bulunan Gaziantep ili Şehitkamil İlçesi Burak Mahallesinde yer alan 5 adet Tarla, 1 adet Bağ, 1 adet Bağ ve Tarla, 1 adet Hali ve Taşlık, 1 adet İncirlik olan toplam 9 adet Gayrimenkullerin, 2023-ASCEGYO-019 nolu Değerleme Raporu ektedir.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230364BIST