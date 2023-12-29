***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 10:03
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi 5 Adet Gayrimenkullerin Değerlemeleri
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Gaziantep ili Şehitkamil İlçesi Şehirgösteren Mahallesinde yer alan 5 adet Arsa Gayrimenkullerin, 2023-ASCEGYO-021 nolu Değerleme Raporu ektedir.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230395
BIST
'
10:087.433
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 36,83
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:0829,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1127
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:0832,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0509
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:081.968,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,51
|Açılış
|: 1.966,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ANELE
|12,24
|18.979.687
|% 9,97
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|ULAS
|16,00
|4.250.904
|% 8,40
|
|DYOBY
|24,44
|7.115.639
|% 7,86
|
|EYGYO
|8,95
|270.585
|% -56,55
|
|SKBNK
|3,73
|23.154.848
|% -9,90
|
|PRZMA
|40,22
|2.526.527
|% -5,36
|
|AZTEK
|96,05
|642.026
|% -3,42
|
|SMART
|27,70
|2.088.749
|% -2,33
|
|GUBRF
|138,70
|736.543.303
|% -0,86
|
|ZEDUR
|80,00
|238.838.586
|% 1,39
|
|CCOLA
|504,50
|238.090.241
|% 1,41
|
|KONYA
|7.220,00
|196.543.080
|% 0,00
|
|THYAO
|229,70
|179.013.373
|% 0,31
|
|ADESE
|1,82
|27.501.769
|% -0,55
|
|ISGYO
|14,27
|170.090.522
|% 0,63
|
|PSGYO
|4,64
|55.965.433
|% 0,87
|
|KLGYO
|2,80
|30.767.572
|% 0,00
|
|DENGE
|2,19
|24.038.227
|% 0,92
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5298
|29,5354
|% 0,38
|
|Euro
|32,7134
|32,7325
|% 0,18
|
|Sterlin
|37,5846
|37,7731
|% 0,60
|
|Frank
|34,8914
|35,1016
|% 0,46
|
|Riyal
|7,8505
|7,8898
|% 0,32
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,92
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,47
|1.009,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.130,70
|1.140,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,17
|2.074,65
|% 0,66
|