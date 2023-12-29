***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 10:10
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi 2 Adet Gayrimenkullerin Değerlemeleri
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Gaziantep ili Şehitkamil İlçesi Taşlıca Mahallesinde yer alan 2 adet Arsa Gayrimenkullerin, 2023/ASCEGYO-022 nolu Değerleme Raporu ektedir.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230403
BIST
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10:087.433
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 36,83
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:0829,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1127
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:0832,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0509
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:081.966,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,61
|Açılış
|: 1.966,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ANELE
|12,24
|19.823.720
|% 9,97
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|KUYAS
|53,35
|20.007.044
|% 9,55
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|ULAS
|16,00
|525.322
|% 8,40
|
|EYGYO
|8,70
|836.694
|% -57,77
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|PRZMA
|40,00
|5.070.613
|% -5,88
|
|BSOKE
|10,35
|1.382.218
|% -3,27
|
|IDEAS
|93,00
|498.272
|% -3,02
|
|GUBRF
|145,00
|1.678.855.140
|% 3,65
|
|THYAO
|230,30
|320.210.248
|% 0,57
|
|ISGYO
|14,45
|298.296.864
|% 1,90
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|KONTR
|219,80
|223.759.116
|% 6,85
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|ISGYO
|14,45
|298.296.864
|% 1,90
|
|GUBRF
|145,00
|1.678.855.140
|% 3,65
|
|HDFGS
|1,72
|14.462.492
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,95
|54.359.251
|% 0,14
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5298
|29,5354
|% 0,38
|
|Euro
|32,7134
|32,7325
|% 0,18
|
|Sterlin
|37,5841
|37,7726
|% 0,60
|
|Frank
|34,9033
|35,1135
|% 0,49
|
|Riyal
|7,8511
|7,8905
|% 0,33
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,64
|1.008,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,65
|1.139,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.072,95
|2.073,28
|% 0,66
|