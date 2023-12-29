***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşZeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSakarya ili Hendek ilçesi İkbaliye Mahallesi 38 Adet Gayrimenkullerin DeğerlemeleriRapor Tarihi26.12.2023AçıklamalarŞirketimiz bünyesinde bulunan Sakarya ili Hendek ilçesi İkbaliye Mahallesinde yer alan 38 adet Arsa Gayrimenkullerin, 2023/ASCEGYO-023 nolu Değerleme Raporu ektedir.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230409BIST